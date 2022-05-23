Politika

Başbakan Mesrur Barzani Ermenistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Başbakan Mesrur Barzani ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan’ın görüşmesinde Kürdistan Bölgesi ile Ermenistan arasındaki ticaret ilişkileri ele alındı.
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kürdistan Vaagn Haçaturyan Mesrur Barzani Davos

HABER MERKEZİ

Davos’ta temaslarda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Ermenistan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri ele alındığı belirtildi. 

Twitter hesabından görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başbakan Mesrur Barzani, Ermenistan Cumhurbaşkanı’yla dostane bir görüşme gerçekleştirildiğini söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu için Davos’ta bulunan Başbakan, bugün ayrıca Bahreyn, Katar ve Japonya heyetiyle bir araya geldi.

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