WHO: Maymun çiçeği virüsü vakaları kontrol edilebilir düzeyde

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Kamuoyunun virüsle ilgili sorularını yanıtlayan WHO'nun uzmanlarından epidemiyolog Maria Van Kerkhove, "Amacımız virüsün insandan insana geçmesini önlemek" dedi.

WHO yetkililerinden Rosamund Lewis de ellerinde virüsün mutasyona uğradığına dair bir bilgi olmadığını söyledi.

Rosamund Lewis, "Virüs değişmeme eğiliminde" dedi.

Lewis şu ana kadarki verilerin, çiçek aşısının, maymun çiçeği virüsüne karşı yüzde 85 oranında etkili olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Lewis, herkesin maymun çiçeği aşısı yaptırması gereken bir durum olmadığını da ekledi.

AB'DE 8 ÜLKEDE 85 MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI

Öte yandan Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC) risk değerlendirmesine göre, vakalar 15-23 Mayıs arasında Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç'te görüldü.

Vakaların çoğunda hastalığın erkekler arasındaki cinsel ilişki nedeniyle bulaştığı belirlendi. Hastalığın enfekte kişinin mukozasıyla, hasarlı deriyle veya yüz yüze uzun süreli temasta solunum yoluyla çıkan damlacıklara temas nedeniyle bulaşabildiği kaydedildi.

"HASTALIĞIN GENİŞ NÜFUS KİTLELERİNE YAYILMASI İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK"

ECDC Direktörü Andea Ammon, konuyla ilgili açıklamasında, "Mevcut vakaların çoğunda hafif semptomlar görülüyor. Hastalığın geniş nüfus kitlelerine yayılması ihtimali çok düşük" ifadesini kullandı.

ECDC, AB ülkelerine teşhis ve temas takip kapasitelerini geliştirmelerini, ayrıca çiçek aşısı, antiviral ilaç ve sağlık personeli için kişisel koruyucu malzeme stoklarını değerlendirmelerini tavsiye etti.

"HASTALIĞA YAKALANANLAR KARANTİNADA KALMALI"

ECDC değerlendirmesinde maymun çiçeği virüsünün küçük çocuklar, hamileler ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde ağır hastalığa yol açabildiği, hastalığa yakalananların karantinada kalması gerektiği hatırlatıldı.

Hasta biriyle temas edenlerin ise kendilerini 21 gün boyunca izlemeleri istendi.

İlk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü, son 2 haftada 13 ülkeye yayıldı.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor. (Kaynak: BBC)