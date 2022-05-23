Erdoğan: Hazırlıklar bitince operasyonlar başlayacak

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

İsim vermeden Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik başvurularına değinen Erdoğan şunları söyledi:

“NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan ülkeler tarihlerine bakarlarsa doğudan gelen tehditlere karşı kendilerine de katkı sağladığımızı görecekler. Geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günleri oldukça yoğun telefon diplomasisi yürüttük. Hollanda Başkanı, NATO Genel Sekreteri, İngiltere Başbakanı, İsveç Başbakanı, Finlandiya Başbakanı ile bu konuları enine boyuna konuştuk. Muhataplarımızı tamamına Türkiye'nin NATO'nun genişlemesi, terörle mücadele ve müttefiklik vurgusuyla paylaştık. Türkiye Yunanistan ve Fransa'nın NATO'dan çıkışı döneminde Türkiye o zaman onlara desteği vermişti. Ne oldu? Şu anda bu Yunanistan bizimle nasıl bir uyum içinde. FETÖ terör örgütünün Avrupa'ya gidiş güzergahı şu anda Yunanistan değil mi? Terör örgütlerini besleyen o değil mi? Şu anda 10'a yakın üs var Yunanistan'da ve bu üslerle acaba Yunanistan kimi tehdit ediyor? Bu üsler Yunanistan'da niye kuruluyor?”

Erdoğan şöyle devam etti:

“Sayın Anderson bana neler söyledin, ama buyur Stockholm'ün caddelerinde teröristler bağırarak yürüyor. Almanya'nın caddelerinde yine bunlar bu tür gösterileri yapmıyorlar mı? Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütlerine her türlü desteği vererek teröristleri koruyup kollayanlar geçmişten beri bize karşı sergiledikleri ciddiyetsiz ve kibirli tavırlarından vazgeçmeliler. Somut uygulamalarıyla bu değişimi gördüğümüzde üzerimize düşeni yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”

OPERASYON SİNYALİ

Konuşmasında yeni operasyon sinyali veren Erdoğan, “Güvenli bölgelere yapılan saldırılar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Hazırlıklar tamamlanınca operasyonlar başlayacak. Artık dünyada siyasi bağımsızlığın teknolojik bağımsızlıktan geçtiğini biliyoruz. Bugün ülkemiz adına yepyeni bir eşiğe adım atacağız” şeklinde konuştu.

"BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİ YOK"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tepki gösteren Erdoğan, “Kendisiyle görüştük, aramıza üçüncü ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık. Yunanistan ABD'ye F-16'ları Türkiye'ye vermeyin telkininde bulunuyor. Biz bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı da kabul etmiyorum. Çünkü biz şahsiyetli onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlere nerede nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun” dedi.

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerliğe değinen Erdoğan, “Bugün sayıları 550 bini bulan yoklanma kaçağı gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler” ifadelerine yer verdi.

MAHKUMLARIN COVID-19 İZNİ

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerinin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılacağını belirten Erdoğan, "Açık cezaevlerindeki hükümlüler için belli şartlarda uygulanan ve 31 Mayıs'ta süresi sona eren Covid-19 izinleriyle ilgili de yeni bir değerlendirme yaptık. Buna göre açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi.

Erdoğan, Meclis'in de bu hususta gereken yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inandığını söyledi.