Türkiye’de 3 can kaybı, 922 yeni vaka

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Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verini açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 123 bin 536 Covid-19 testi yapıldı.

Açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,48 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 687 bin 693’e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

Ayrıca tabloya göre yüzde 62,7 ile en az aşılamanın gerçekleştirildiği Urfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.