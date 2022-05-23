Politika

DAİŞ’ten Haşdi Şabi’ye saldırı: Ölü ve yaralılar var

Terör örgütü DAİŞ mensupları Musul’da Haşdi Şabi’ye saldırdı. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralılar var.
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Irak DAİŞ Haşdi Şabi Musul Saldırı

MUSUL (K24)

K24 Musul muhabiri, terör örgütü DAİŞ mensuplarının Haşdi Şabi mevzilerine saldırdığını bildirdi.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.

Yenilenecek...

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