Başbakan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı'yla bir araya geldi

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Başbakan Mesrur Barzani, Davos 2022 Ekonomik Forumu'ndaki görüşmeleri çerçevesinde Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ile bir araya geldi.

İkili görüşmede, Uluslararası Enerji Ajansı ile Kürdistan Bölgesi arasında eğitim, teknik ve çeşitli enerji kaynaklarından yararlanma konularında işbirliğinin artırılması konuşuldu.

Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan, şunları söyledi:

“Son üç yılda 165 MW kapasiteli elektrik üretmek için en büyük gaz projesini tamamladığımızı, özel güneş enerjisi projeleri üzerinde çalıştığımızı ve üç adet 25 MW’lık güneş enerjisi santrali yaptığımızı konuştuk.”

Başbakan ayrıca, IEA Başkanı’ndan Kürdistan Bölgesi ve Irak için teknik yardım talebinde bulunduğunu söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, Davos Ekonomik Forumu'na katılımının ikinci gününde bugün bir dizi görüşme gerçekleştirdi.