Politika

Başbakan Mesrur Barzani, Katar Emiri ile görüştü

Başbakan’ın Katar Emiri ile yaptığı görüşmede, Irak ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra, Kürdistan Bölgesi ile Katar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı.
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kürdistan Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani Mesrur Barzani Kürdistan Bölgesi Katar Emiri

HABER MERKEZİ

Davos’taki görüşmelerini sürdüren Başbakan Mesrur Barzani, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Katar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunun ele alındığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca, Irak ve bölgedeki son gelişmelerin de konuşulduğu kaydedildi.

Başbakan Mesrur Barzani, Davos Ekonomik Forumu'na katılımının ikinci gününde ayrıca, Bahreyn ve Ermenistan heyetlerinin yanı sıra, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Başkanı ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı’yla da bir araya geldi.

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