Ukrayna açıkladı: Ülkede tek seferdeki en büyük askeri kayıp yaşandı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) özel oturumunda video konferans yoluyla katılımcılara hitap etti.

Zelenskiy, söz konusu konferansta, "Bugün Desna'daki çalışmayı tamamladık. Desna'da molozların altında 87 can kaybı vardı. 87 ceset" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Tarih, bir dönüm noktasında. Bu gerçekten de dünyaya kaba kuvvetin hükmedip hükmetmeyeceğinin kararlaştırıldığı an" dedi ve Rusya'ya azami ekonomik yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Zelenskiy’nin açıkladığı rakam, mart ayında ülkenin batısındaki Yaraviv'deki Ukrayna eğitim üssüne düzenlenen benzer bir saldırıda ölenlerin sayısının iki katından fazla.

Daha önce Kiev, 17 Mayıs'ta Desna kasabasındaki kışlalara düzenlenen saldırıda 8 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Sievierodonetsk'e saldırmaya çalıştığı, ancak başarısız olduğu ve geri çekildiği belirtildi.

UKRAYNA: 29 BİN 200 RUS ASKERİ ÖLDÜ

Ayrıca Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-23 Mayıs döneminde verdiği kayıplarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Rus ordusunun son bir günde 150 asker, 8 tank ve 25 zırhlı aracını kaybettiği aktarılan açıklamada, savaşın başlamasından itibaren Rus ordusunun toplam 29 bin 200 askerini kaybettiği, Ruslara ait 204 uçak, 170 helikopter, 1293 tank, 3 bin 166 zırhlı araç, 604 top, 201 roketatar ve 93 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, Rus güçlerinin 2 bin 206 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 476 insansız hava aracını da yitirdiği ifade edilerek, Rusların fırlattığı 110 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

RUSYA: UKRAYNA HAVA KUVVETLERİNE AİT 3 SU-25 SAVAŞ UÇAĞINI VURDUK

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki taarruzların sürdüğünü kaydeden Konaşenkov, uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Donbas'a gönderilmek üzere Jitomir bölgesindeki Malin tren istasyonu civarında bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin İvano-Frankivsk 10. Dağ Muharebe Tugayı'na ait silah ve askeri teknik araçların vurulduğunu bildirdi.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin Krasniy Limanı'nda cephanelik ve 39 askeri alanı vurduğunu aktaran Konaşenkov, bunun sonucunda 230 Ukraynalı milliyetçi gücün ve 33 askeri teknik aracın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Rus hava savunma sistemlerinin bir gün içinde Ukrayna hava kuvvetlerine ait Kherson bölgesinde Kiselevka yerleşim birimi yakınlarında 2, Kharkiv bölgesinde Pavlograd üzerinde ise 1 olmak üzere toplam 3 Su-25 savaş uçağını vurduğunu kaydeden Konaşenkov, Ukrayna'ya ait farklı yerlerde 13 insansız hava aracının imha edildiğini bildirdi.

Konaşenkov, Kherson bölgesinde havada 2 Toçka-U balistik füzenin yok edildiğini, İzyum, Topolskoye, Semenovka ve Bikino yerleşim birimi yakınlarında da 8 Smerç çok namlulu roketatar mermisinin havada vurulduğunu ifade etti.

Füze ve topçu birliklerinin 73 komuta merkezi ve 578 askeri alanı ateş altına aldığını aktaran Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 177 uçak, 125 helikopter, 990 insansız hava aracı, 319 hava savunma füze sistemi, 3 bin 226 tank ve zırhlı araç, 421 çok namlulu roketatar, 1643 obüs ve havan topu, 3106 özel askeri araç yok edildi" dedi.