Politika

UNAMI Başkanı’ndan Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi partilere davet

UNAMI Başkanı ve BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi partileri gerçekleştirecekleri toplantıya davet etti.
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Irak Jeanine Hennis-Plasschaert UNAMI toplantı ırak Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi partilerle basına kapalı toplantı gerçekleştireceklerini söyledi.

Jeanine Hennis-Plasschaert, siyasi partileri söz konusu toplantıya davet ettiklerini kaydetti.

UNAMI Başkanı, toplantının, 1 Ekim 2022'de Kürdistan Bölgesi’nde yapılması planlanan seçimlerle ilgili olacağını belirtti.

Toplantının amacının siyasi partiler arasında görüş alışverişi olacağını ifade eden Plasschaert, bunun doğrudan yeni toplantılar için iyi bir fırsat yaratabileceğini söyledi.

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