Irak’ta ABD güçlerine saldırı

ERBİL (K24)

Bağdat’taki güvenlik kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre bugün Amerikan askerlerinin konuşlu bulunduğu Bağdat Uluslararası Havalimanı’ndaki Victoria Üssü ve çevresinin drone saldırısı işe hedef alındığını belirtti.

Havalimanında siren sesleri yükselirken, hava savunma sistemi de devreye girdi. Saldırıyı üstlenene ise henüz olmadı.

Eski Irak hükümeti döneminde yapılan açıklamaya göre ABD güçlerinin Irak’tan çekilmesinin ardından Victoria Üssü’nde, Uluslararası Koalisyon görev gücü kapsamında sadece 2 bin 500 Amerikan askeri kaldı. Muharip güç olmayan söz konusu askerler, Irak ordusunu eğitip danışmanlık yapıyor.