Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi’nden Iraklı gruba sert yanıt

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, yasa dışı bir grup olan işaret ettiği Irak Direniş İşbirliği Kurulu'nun Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırı yapacakları tehdidine yanıt verdi.

Güvenlik Konseyi açıklamasında, Irak'ta anayasal varlığı olan Kürdistan Bölgesi'ne herhangi bir saldırının bedelinin ağır olacağını belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kim tarafından kışkırtıldığını açıkça bildiğimiz Irak Direniş İşbirliği Kurulu adlı yasadışı grup, yaptığı açıklamada Kürdistan Bölgesi'ne yönelik bir dizi asılsız suçlama ve tehditte bulundu. Bu tehditler yeni değil. şimdiye kadar pratikte Irak'ın farklı bölgelerinde yabancı güçlerin entrikalarıyla ellerinden geleni yaptılar ve Irak için sonuç sadece yıkım ve kaos oldu."

Kürdistan Bölgesi'nin Irak'ta anayasal statüye sahip olduğu belirtilen açıklamada, "Irak'ta anayasal bir yapı olan Kürdistan Bölgesi'ne yönelik herhangi bir saldırının bedelinin ağır olacağını kendilerine bildiriyoruz. Onlar tarihten ders almamış olsaydı daha büyük silahlı bir gücün halkımızın iradesini kıramayacağını bilirlerdi. Bu yasadışı gruplar, Irak'ın egemenliği ve istikrarı için bir tehdit oluşturuyor, terörizmin ve aşırıcılığın yayılmasının önünü açıyor" denildi

Güvenlik Konseyi’nin açıklamasında, Irak ordusu ve Peşmerge Güçleri’nin teröristlere karşı birlikte mücadele ettiği, bu grupların da kaos, şiddet ve yıkım faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, federal hükümetin Irak'ın egemenliğini korumakla sorumlu olmanın yanı sıra, bu tür yasadışı grupların aşırı ve düşmanca yaklaşımlarına son vermekle de yükümlü olduğu belirtildi.