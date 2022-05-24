Politika

Başbakan Mesrur Barzani ile Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan işbirliği vurgusu

Başbakan Mesrur Barzani ile Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı El Safadi, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.
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kürdistan Mesrur Barzani Davos Ürdün

DAVOS (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Davos’ta devam eden Dünya Ekonomik Forumu çerçevesindeki görüşmelerini 3. gününde sürdürüyor.

Başbakan Mesrur Barzani ile Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman El Safadi’nin yaptığı görüşmede Irak’taki siyasi süreç ve Kürdistan Bölgesi ile Ürdün Krallığı arasındaki dostane ilişkiler ele alınırken, iki taraf arasında özellikle tarım ve sağlık alanındaki ortak işbirliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

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