AB Komisyonu Başkanı: Ukrayna bu savaşı kazanmak zorunda

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Leyen, Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) özel oturumunda yaptığı konuşmada ağırlıklı olarak Ukrayna'daki duruma değindi.

Moderatörlüğünü WEF'in Kurucu Başkanı Klaus Schwab'ın yaptığı oturumda, Leyen, "Bu sadece Ukrayna'nın hayatta kalması meselesi değil. Bu sadece bir Avrupa güvenliği meselesi değil. Bu, tüm uluslararası düzenimize ilişkin soru işareti oluşturuyor. İşte bu yüzden Rusya'nın saldırganlığına karşı koymak, tüm küresel topluluk için bir görevdir" ifadelerini kullandı.

Leyen, AB olarak Ukrayna'nın galip gelmesi ve yeniden kendi geleceğini belirlemesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayarak, "Ukrayna bu savaşı kazanmak zorunda ve Putin'in saldırganlığı stratejik bir başarısızlık haline gelmeli" dedi.

AB'nin, tarihinde ilk kez saldırı altındaki bir ülkeye askeri yardım sağladığına dikkati çeken Leyen, "Tüm ekonomik gücümüzü seferber ediyoruz. AB tarafından üçüncü bir ülke için şimdiye kadar tasarlanmış en büyük makro-finansal yardım paketi olan 10 milyar avronun üzerinde makro-finansal yardım önerdik" diye konuştu.

Von der Leyen, "Mümkünse (dondurulan) Rus varlıklarını kullanmak da dahil olmak üzere hiçbir taşın altını boş bırakmamalıyız" ifadesini kullandı.