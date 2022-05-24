Başbakan Davos’ta duyurdu: Federal Mahkeme’nin kararını uygulamayacağız

DAVOS (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Davos Zirvesi kapsamında düzenlenen "Ortadoğu'da yeni bir güvenlik yapısı" başlıklı panele katıldı.

Suudi Arabistan, Ürdün ve Kuveyt Dışişleri Bakanlarının da katıldığı panelde konuşan Başbakan Mesrur Barzani, “Ukrayna’daki sorunların tüm dünyayı etkilediğini düşünüyorum, açık bir etkisi var” dedi.

Soruna barışçıl bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan Başbakan, “Sorunu görmezden gelerek çözmek mümkün değil, gıda güvenliği sorunu ortaya çıktı ve en iyi yol bu soruna barışçıl bir çözüm bulmaktır" ifadelerini kullandı.

FÜZE SALDIRILARI

Başbakan Mesrur Barzani, panelin moderatörü ve CNBC kanalının haber direktörü Hadley Gambel'ın “Sayın Başbakan, füze saldırılarına değinirsek, Körfez İşbirliği Konseyi'nden ortaklarınız burada. İran'a ve Arap ülkelerine mesajınız nedir? Nasıl yardımcı olabilirler?” şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

“Genel olarak konudan, özellikle de bölgenin güvenliğinden bahsetmeliyiz. Tabii ki, bu saldırılar tam bir anlayış eksikliği nedeniyle gerçekleşti. Bazı ülkeler kendi hegemonyalarını diğer ülkelere dayatmak istiyor. Ekim seçimlerinde insanlar nasıl bir Irak istediğine karar verdi ve ittifak kuruldu. Herhangi bir demokratik seçimde kazanıldığı ve kaybedildiği gibi.

Ancak, kazananlar bir hükümet kuramadı. Çünkü Irak dünyadaki tek örnek, oyların üçte ikisini almanız gerekir, aksi takdirde hükümet kuramazsınız. Füze saldırıları, Kürtler, Sünniler ve Şiiler arasındaki ittifakın üyeleri üzerinde ittifaktan çekilmeleri için bir baskı olarak kullanılmak istendi. Uluslararası toplumun geniş bir çaba göstermesi gerekiyor.”

Irak yönetimine saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Başbakan, ancak bunun için ve füze saldırılarını durdurmak için gerekli adımların atılmadığını ifade etti.

“FEDERAL MAHKEMENİN KARARI SİYASİ”

Başbakan, güvenliğe yönelik tehditlerle ilgili soruya “Doğunun güvenliğine, El Kaide'nin, DAİŞ’in, petrol veya başka herhangi bir konu üzerindeki tehditlerinin nedenlerine bakmak zorundayız, bu sorunlar neden ortaya çıktı? Irak'ta duruma genel olarak bakarsak, ayaklanmanın sebebi olan birçok siyasi kararın alındığını göreceğiz. Bunlar arasında petrol kıtlığı, anayasayı görmezden gelmek, yoksulluk, adaletsizlik, yanlış kararlar, kötü hükümetler ve kötü yönetim sorunlara yol açmıştır” yanıtını verdi.

“Dostlarımız Irak'ın kendi karar vermesi gerektiğini söylüyor ama Irak henüz karar vermedi” diyen Başbakan , anayasaya saygı duyulmadığını ve hukukun ayaklar altına alındığını ifade etti.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi’nin Kürdistan Bölgesi’nin petrol ve gaz yasasıyla ilgili kararını eleştiren Başbakan, bunun siyasi bir karar olduğunu ve kararı uygulamayacaklarını kaydetti.

Federal Mahkeme’nin anayasaya göre kurulmadığın dile getiren Başbakan, “Şüphesiz anayasaya bağlıyız ancak kararı kabul etmemiz söz konusu değil çünkü Irak Anayasası'nın ve anayasal haklarımızın ihlalidir, haklarımızın çiğnenmesine izin vermeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.