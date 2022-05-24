NATO Genel Sekreteri’nden ekonomik çıkar için güvenliği riske atan ülkelere uyarı

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İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu'nda iş dünyası liderlerine konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ekonomik seçimlerimizin güvenliğimiz için sonuçları olduğunu kabul etmeliyiz. Özgürlük serbest ticaretten daha önemlidir, değerlerimizin korunması kârdan daha önemlidir" dedi.

Çin ile ticarete karşı olmadıklarını ancak 5G ağları üzerindeki kontrolün güvenlik açısından hayati önem arz ettiğini belirten Stoltenberg, "Karlar ve serbest ticaret adına bu ağları gerçekten güvenilir tedarikçiler için açtığımızı söyleyemeyiz" diye ekledi.

Stoltenberg ayrıca Rus gazının Baltık Denizi üzerinden doğrudan Almanya'ya akışını iki katına çıkarmak için tasarlanan Nord Stream 2 boru hattından da ders alındığını kaydetti.

Stoltenberg, serbest ticaretin çok fazla refah ve zenginlik getirdiğini, ancak bunun bir bedeli olduğunu sözlerine ekleyerek, şunları ifade etti:

"Çünkü bu ticaretin bir kısmı otoriter rejimlerle ve bu etkileşim güvenliğimizi baltalıyor. O zaman otoriter rejimlere aşırı güvenmek yerine kendi güvenliğimizi güçlendirmeyi seçmeliyiz. Doğal gazda serbest ticarete sahip olmamız gerektiği ideali yanlış ve tehlikeli. Bu durum Rusya'ya bizi korkutmak ve bize karşı kullanmak için bir araç sağlıyor."