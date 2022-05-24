Politika

Yunanistan, Türkiye'den gelen 150 göçmeni geri gönderdi

Yunanistan, Türkiye'den gelen 150 göçmeni kendi sularına girerken durduklarını ve geri gönderdiklerini bildirdi.
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Foto: AFP
Foto: AFP
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HABER MERKEZİ

AFP’ye konuşan bir Yunan sahil güvenlik görevlisi, bu sabah Sakız, Samos ve Lesbos adalarından dört farklı operasyon düzenlendiğini, 150 kadar göçmenin ülkenin karasularına girmeden durdurulduğunu söyledi.

Söz konusu yetkili, Türk yetkililere onları geri almaları için haber verildiğini ifade etti.

Sahil güvenlik ayrıca, uluslararası hukuk ve insan hayatına saygı çerçevesinde Yunanistan'ın ve Avrupa Birliği'nin deniz sınırlarını korumak için gerekli tüm önlemleri aldığını vurguladı.

Dün de Sakız ve Samos adaları açıklarında, 600 kadar göçmenin Yunanistan sularına girmesi engellenmişti. Bunun, sene başından beri tek günde yapılan en büyük göç girişimi olduğu belirtilmişti.

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