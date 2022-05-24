Başbakan Mesrur Barzani BAE’li bakanlarla bir araya geldi

DAVOS (K24)

Başbakan Mesrur Barzani’nin Davos Zirvesi’ndeki temasları 3’üncü gününde devam ediyor.

Başbakan Mesrur Barzani, Bakanlar Kurulu İşleri Bakanı Muhammed Abdullah Karkavi, Abdullah bin Tuk el-Mari ve Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi'nin de aralarında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede özellikle ekonomi, ticaret, yatırım, insani yetenekler ve elektronik hükümet alanlarında Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Başbakan bugün Suudi Arabistan, Ürdün ve Kuveyt Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen "Ortadoğu'da yeni bir güvenlik yapısı" başlıklı panele katılmıştı.

Zirve kapsamında temaslarını sürdüren Başbakan Mesrur Barzani, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Muhammed bin Hamed Al Sani, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Başkanı Akihiko Tanaka, Şeyh Salman bin Halife liderliğindeki Bahreyn heyeti, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayef Falah Al-Hajraf, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman El Safadi ile birer görüşme gerçekleştirmişti.