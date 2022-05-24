AB Ukrayna'ya silah desteğini 2 milyar euroya çıkardı

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Açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat desteği için sağladıkları fonu 2 milyar euroya çıkarma kararı aldıklarını bildirdi.

Borrell, silah teslimatı konusunda ağır silah parçalarını ve zırhlı araçları örnek gösterdi.

Fon artışının muhtemelen sonuncu olmayacağını kaydeden Borrell, “Yarının tarihi bugün Ukrayna'daki savaş meydanlarında yazılıyor. AB ve üye ülkeler angaje kalmaya kararlılar. Sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ise Almanya'nın bu fonun dörtte birini finanse ettiğini söyledi.

AB Dışişleri Bakanları toplantısında 500 milyon euro daha fon sağlanması kararlaştırılmıştı. Bu meblağın 490 milyon eurosunun silah ve mühimmat geri kalan 10 milyon eurosunun ise koruyucu ekipman, ilk yardım seti ve yakıt gibi malzemeler için kullanılacağı belirtilmişti.

AB anlaşmaları, Birliğe normal bütçesinden askeri amaçla faydalanma izni vermiyor. Ancak AB, bu yardım için "Avrupa Barış Tesisi" adlı fonu devreye soktu. Bu fon, 5 milyar dolara kadar askeri yardım yapılmasına imkân tanıyor.