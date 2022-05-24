PKK’den Süryanice yayın yapan radyoya roket saldırısı

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Badinan sınırlarında Süryanice yayınlar yapan Haysel Radyosu'nun müdürü Kovan Hüseyin, roketli saldırının PKK mensupları tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Kovan Hüseyin,"Saldırının PKK mensupları tarafından gerçekleştirildiğini doğruladık" dedi.

Hüseyn, söz konusnu roket saldırısı nedeniyle radyo yayınının tamamen durdurulduğunu ifade etti.

Kürdistan Demokarat Partisi (KDP-S) medyasına ait Rebaz Radyosu tarafından yapılan açıklamada ise “Bu roket saldırısıyla radyomuzun yanı sıra, Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) ait radyo ve Duhok’ta yerel televizyon kanalı PKK mensupları tarafındna hedef alındı” ifadelerine yer verildi.

Bu akşam, Kürdistan24 muhabiri, Zaho'da bir radyonun yayın kulesine iki roket atıldığını bildirmişti.

İlgili tarafların konuyu araştırmaya başladığını belirten muhabirimiz, kanalda maddi hasar meydana geldiğini, herhangi bir can kaybı olmadığını kaydetmişti.

PKK'nin Badinan sınırındaki Hristiyanlara verdiği zarar bununla sınırlı değil, şu ana kadar Zaho bölgesindeki 11 Hristiyan köyü boşaltılmış durumda.

İstatistiklere göre, bölgenin farklı bölgelerinde 1.250 Hristiyan aile ve 21 kilise bulunuyor.