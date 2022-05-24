‘Kürtler Davos’ta dünyadaki değişimden faydalanabilir’

ERBİL (K24)

K24 yayınına katılan Saint Joseph Üniversitesi Öğretim üyesi, aynı zamanda Ortadoğu ve Kuzey Afrika Programları Direktörü Dr. Elie Abouaoun, Başbakan Mesrur Barzani’nin Davos Zirvesi’ne katılımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Davos’taki temasların çok önemli olduğunu kaydeden Dr. Elie Abouaoun, Kürtlerin burada diplomatik ilişkilerini geliştirilebileceğine işaret etti.

Kürtlerin dünyanın birçok bölgesiyle temas etmesi için Davos Zirvesi’nin iyi bir fırsat olduğunu söyleyen Dr. Elie Abouaoun, şunları dile getirdi:

“Kürtlerin bu kez enerji ve iklim değişikliğine odaklanarak, özellikle Davos’ta dünyadaki hızlı değişimlerden yararlanabileceğine inanıyorum. Bu nedenle Kürdistan Bölgesi’nin söz sahibi olması için bir fırsat var.”

Abouaoun, “Kürtler enerji konusunda rollerini oynayabilir. Kürdistan, Avrupa’ya enerji gönderebilir ve diğer ülkeler uluslararası enerji tedarikçileri olabilir” şeklinde konuştu.

Başbakan Mesrur Barzani’nin Davos Zirvesi’ndeki temasları 3’üncü gününde devam ediyor.

Başbakan bugün Suudi Arabistan, Ürdün ve Kuveyt Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen "Ortadoğu'da yeni bir güvenlik yapısı" başlıklı panele katılmıştı.

Bugün BAE’li bakanlarla da görüşen Başbakan, ayrıca zirve kapsamında Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Muhammed bin Hamed Al Sani, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Başkanı Akihiko Tanaka, Şeyh Salman bin Halife liderliğindeki Bahreyn heyeti, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayef Falah Al-Hajraf, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman El Safadi ile birer görüşme gerçekleştirmişti.