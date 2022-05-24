KDP’den PKK’nin roketli saldırısına tepki: Neyi örtmek istediğinizi biliyoruz

ERBİL (K24)

KDP Basın ve Kültür Kuruluşu tarafından yapılan açıklamada PKK’nin Zaho’da radyo ve televizyon kanallarına yönelik roket saldırısına tepki gösterildi.

Açıklamada “PKK’nin bu tür saldırılarla medyanın ve KDP medyasının ulusal sesini bastırma, Kürdistan Bölgesi'ndeki yasadışı eylemleri ve işgalleri örtbas etme girişimi olduğunun farkındayız” ifadelerine yer verildi.

“Bu öğleden sonra PKK mensupları Duhok ve Zaho arasındaki Bekir Dağı’ndaki ajansımızın bir üssüne korkakça bir saldırı düzenledi” denilen açıklamada saldırıların KDP’ye ait birçok radyo ve tv kanalında yayınların durmasına ve büyük çapta maddi hasar meydana gelmesine sebep olduğu ifade edildi.

“Bu korkakça eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Medya, Kürdistan Bölgesi'nde medeniyetin ve kalkınmanın bir göstergesidir ve hedef alınması için hiçbir mazeret olamaz.

PKK’nin bu tür eylemleri; süresi dolmuş programlarının çöküşünün, bu kafası karışık grubun suçluluklarının, işgallerinin ve tüm insanlık dışı ve yasadışı saldırılarının bir işaretidir.

Bunu bir kez daha kınıyor ve mahkum ediyoruz, PKK’ye Kürdistan Bölgesi'ne müdahale girişimlerinden vazgeçmeye ve istikrarsızlığa sebep olmamaları çağrısında bulunuyoruz.”

PKK, Zaho’da Süryanice yayınlar yapan Haysel radyosunun yanı sıra, KDP-S ve KDP’ye bağlı birkaç radyo ve tv kanalına roketli saldırı düzenledi.

Saldırıda can kabı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldiği belirtildi.