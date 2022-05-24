Politika

ABD: Türkiye’nin Suriye operasyonu bölgesel istikrarı zedeler

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik yapacağı bir operasyonun bölgesel istikrarı daha da fazla zedeleyeceğini söyledi.
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Ned Price
Ned Price
kürdistan ABD Dışişleri Bakanlığı Ned Price Rojava Türkiye Recep Tayyip Erdoğan

HABER MERKEZİ

Basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rojava’ya yönelik olası operasyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Price, Erdoğan’ın açıkladığı operasyonun terör örgütü DAİŞ’le mücadeleyi riske atacağını savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik yapacağı bir operasyonun bölgesel istikrarı daha da fazla zedeleyeceğini kaydetti.

ERDOĞAN: HAZIRLIKLAR BİTİNCE OPERASYONLAR BAŞLAYACAK

Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz, istihbaratımız hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır” demişti.

Ayrıca Erdoğan, Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında kararların alınacağını da söylemişti.

 

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