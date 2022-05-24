ABD: Türkiye’nin Suriye operasyonu bölgesel istikrarı zedeler

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Basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rojava’ya yönelik olası operasyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Price, Erdoğan’ın açıkladığı operasyonun terör örgütü DAİŞ’le mücadeleyi riske atacağını savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik yapacağı bir operasyonun bölgesel istikrarı daha da fazla zedeleyeceğini kaydetti.

ERDOĞAN: HAZIRLIKLAR BİTİNCE OPERASYONLAR BAŞLAYACAK

Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz, istihbaratımız hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır” demişti.

Ayrıca Erdoğan, Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında kararların alınacağını da söylemişti.