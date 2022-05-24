Uluslararası Koalisyon: Kürtlerin birliği Peşmerge’yi güçlendirecek

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı, Uluslararası Koalisyon danışmanlarıyla reform ve Peşmerge Güçleri’nin yeniden örgütlenmesi konulu bir toplantı yapıldığını açıkladı.

Peşmerge Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail'in Kürdistan Bölgesi’ndeki Uluslararası Koalisyon güçlerinin kıdemli danışman yardımcısı Albay Leonoviç ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede Peşmerge Güçleri’nin reform, eğitim ve yeniden örgütlenme süreci ele alındı.

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Uluslararası Koalisyon ile daha fazla işbirliği ve Peşmerge Güçleri’nin daha kapsamlı yeniden örgütlenmesi için çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Albay Leonoviç ise güçlü bir birleşik gücün yaratılmasına önemine değinerek "Dağılma ve çelişkiler Kürtleri zayıflatıyor, aksine Kürtlerin birliği Peşmerge'yi güçlendirecek" ifadelerini kullandı.