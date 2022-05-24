Politika

Uluslararası Koalisyon: Kürtlerin birliği Peşmerge’yi güçlendirecek

Kürdistan Bölgesi’ndeki Uluslararası Koalisyon güçlerinin kıdemli danışman yardımcısı, “Dağılma ve çelişkiler Kürtleri zayıflatıyor, aksine Kürtlerin birliği Peşmerge'yi güçlendirecek" dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Uluslararası Koalisyon Kürtler birlik Peşmerge Güçleri

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı, Uluslararası Koalisyon danışmanlarıyla reform ve Peşmerge Güçleri’nin yeniden örgütlenmesi konulu bir toplantı yapıldığını açıkladı.

Peşmerge Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail'in Kürdistan Bölgesi’ndeki Uluslararası Koalisyon güçlerinin kıdemli danışman yardımcısı Albay Leonoviç ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede Peşmerge Güçleri’nin reform, eğitim ve yeniden örgütlenme süreci ele alındı.

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Uluslararası Koalisyon ile daha fazla işbirliği ve Peşmerge Güçleri’nin daha kapsamlı yeniden örgütlenmesi için çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Albay Leonoviç ise güçlü bir birleşik gücün yaratılmasına önemine değinerek "Dağılma ve çelişkiler Kürtleri zayıflatıyor, aksine Kürtlerin birliği Peşmerge'yi güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv