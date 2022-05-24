FBI: DAİŞ bağlantılı bir Iraklı, Bush’u öldürmek için ABD’ye geldi

HABER MERKEZİ

ABD basınının bir FBI yakalama emrine dayandırdığı haberine göre, Ohio'nun Columbus kentinde yaşayan Shihab Ahmed Shibab isimli bir Irak vatandaşı, terör örgütü DAİŞ’e destek sağlamak istedi.

FBI'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen gizli tanıklar, Shibab'ın Irak'ın işgalinin sorumlusu olarak gördükleri Bush'u öldürmeyi planladığını aktardı.

Söz konusu yakalama emrinde Shibab, "eski bir başkana tehdit", "DAİŞ'e somut destek" ve "vize sahteciliği" ile suçlanıyor.

Emirde, ABD'ye 2020 Eylül'de yasal yollarla girdiğine işaret edilen Shibab'ın daha sonra siyasi sığınma talep ettiği ve göçmenlik statüsünü korumak için ABD vatandaşı bir kadın ile evlenmeye çalıştığı kaydedildi.

Emirde Shibab'ın Bush'un Teksas'ın Dallas kentinde bulunan evini de gözetlediği aktarıldı.