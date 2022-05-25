Ekonomi

Erbil’de 1. Uluslararası İnşaat Fuarı düzenleniyor

Başkent Erbil’de, 210 yerli ve yabancı firmanın katılımıyla 1. Uluslararası İnşaat Fuarı düzenleniyor.
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kürdistan Erbil inşaat fuar

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde inşaat sektörünün geliştirilmesinin hedeflendiği fuara 30’u yerli yerli, 180’i yabancı toplam 210 firma katılırken, fuarda inşaat malzemelerinin yanı sıra yatırım destek projeleri de firmalarına sunuluyor.

3 gün sürecek olan fuarda Çin, Mısır, İran ve Türk firmaları da yer alıyor.

Fuara en büyük katılım 40 firmayla Çin’den gerçekleşiyor. Çin’in hedefi, Kürdistan Bölgesi’ndeki ürünlerini ve Kürt yatırımcılarla işbirliğini geliştirmek.

K24’e konuşan Çin’in Erbil Başkonsolosu Ni Ruchi, “Erbil İnşaat Fuarı’na katıldığımız için mutluyuz. Çin’in de Kürdistan Bölgesi’yle güçlü bir işbirliği var. Bu fuara da yaklaşık 40 Çinli firma katılıyor. Ekonomi ve ticaret alanında daha fazla işbirliği geliştirmeyi umuyoruz. Ayrıca Kürdistan Bölgesi ile Çinli firmalar arasındaki ticaret hacmini arttırmak istiyoruz” dedi.

Fuarda inşaat malzemeleri ile en yeni yabancı markaları bulmak mümkün.

Erbil Uluslararası Fuarı Başkanı Soran Kadir, “Fuarda bulunan firmalar bilinen firmalardır ve yüksek kaliteyle katılım sağladılar. İş imkanlarının artması için bu firmaların, Kürdistan Bölgesi’ndeki şubelerini arttırmalarını ve ürünlerini getirmelerini hedefliyoruz. Bu temel hedeflerimizden biridir” diye konuştu.

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