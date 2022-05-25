İngiliz hükümetinden Chelsea’nin satışına onay

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İngiltere Spor Bakanı Nadine Dorries, İngiliz hükümetinin dün gece Chelsea futbol kulübünün satışına izin veren bir lisans çıkardığını açıkladı.

Nadine Dorries, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Satıştan elde edilen gelirin Roman Abramovich'e veya yaptırım uygulanan diğer kişilere fayda sağlayamayacağından memnunuz" dedi.

Dorries, "Putin ile bağlantılı olanlara ve Ukrayna'nın kanlı işgaline karşı koyduğumuz yaptırımlar göz önüne alındığında, kulübün uzun vadeli geleceği ancak yeni bir sahip tarafından güvence altına alınabilir" ifadelerini kullandı.

Salı günü, Chelsea'yi bu ayın başlarında 4.25 milyar sterlin (5.33 milyar dolar) karşılığında satın alma şartlarını kabul eden Boehly-Clearlake konsorsiyumu, Premier Lig Sahipleri ve Yöneticileri Testini geçti.

İngiliz hükümetinin yaptırım uyguladığı Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, Rusya-Ukrayna savaşının ardından mart ayı başında Londra kulübünü satışa çıkarmıştı.