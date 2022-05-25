AB Komisyonu Başkanı’ndan Rusya’ya görüşme çağrısı

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Davos Zirvesi'nin oturum aralarında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "En önemli (şey) Karadeniz'deki blokajı kaldırmaktır. Bu Rusya'ya bir çağrıdır" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen hafta Rusya'yı sadece Ukraynalılar için değil, aynı zamanda dünya çapında milyonlarca insan için gerekli malzemeleri "rehin" tutarak gıdaları "silah" olarak kullanmakla suçladı. Moskova ise bu iddiayı reddediyor.

Von der Leyen de bir gıda krizinin tüm hızıyla yaklaştığını ve Ukrayna'da bekleyen 20 milyon ton buğdayın ihracatının önünün açılabilmesi için Moskova ile "bir tür diyalog"a ihtiyaç olduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı, "Dünyada Rusya yüzünden insanların açlıktan ölmesi Rusya'nın çıkarına olamaz" dedi.

Rusya ve Ukrayna küresel buğday arzının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Ukrayna ayrıca önemli bir mısır, arpa, ayçiçek yağı ve kolza tohumu yağı ihracatçısı. Ayrıca Rusya'nın işgalini destekleyen Belarus da gübrenin ana bileşenlerinden biri olan potasyum ihracatının yüzde 40'tan fazlasını tek başına gerçekleştiriyor.

UKRAYNA’NIN YENİDEN İNŞASINDA RUS VARLIKLARI ÇÖZÜMÜ

2 binden fazla iş insanı ve siyasi lider, STK ve akademisyenin katıldığı Davos'ta gündemin başında Ukrayna yer alıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin fiili açılış konuşmasını yaptığı zirveye hiçbir Rus şirketi veya devlet kurumu davet edilmedi.

Von der Leyen, Ukrayna'nın savaştan sonra yeniden inşasının finansmanıyla ilgili olarak, AB'nin donmuş Rus merkez bankası ve oligark fonlarından yararlanmayı düşündüğünü söyledi.

Von der Leyen "Temel adalet duygusu bize bakmamız gerektiğini söylüyor ve biz de buna bakıyoruz" dedi.

Baltık ülkeleri, 300 milyar dolarlık merkez bankası rezervleri de dahil olmak üzere Rus varlıklarına el konulması çağrısında bulunuyor, ancak yasal anlamda AB'nin bunu yapıp yapamayacağı belirsiz.

3 Mayıs'ta Ukrayna, yeniden yapılanmanın maliyetini 600 milyar dolar olarak açıklamıştı.