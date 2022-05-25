Soros: Medeniyetimizi korumanın tek yolu Putin’i bir an önce yenmek

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Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Macaristan doğumlu ABD'li milyarder George Soros, Rusya'nın Ukrayna'ya asker gönderme kararına değindi.

Rus askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesinin “3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabileceğini” söyleyen Soros, "Medeniyetimiz bundan sağ çıkamayabilir" dedi.

Ukrayna'daki çatışmalar sona erse dahi “durumun asla eskisi gibi olmayacağını” belirten Soros, Çin ve Rusya'nın “açık toplum” konseptine en büyük tehditler olduğunu vurguladığı konuşmasında “Rus işgalinin birbirine taban tabana zıt iki yönetim sistemi olan açık toplum ve kapalı toplum arasındaki bir mücadele” sırasında gerçekleştiğini dile getirdi.

91 yaşındaki milyarder iş insanı, Sovyetler Birliği'nin dağıldığı “heyecanlı günlerden” bahsederken, varlığının bir yılda 300 milyon dolar harcayabilecek bir seviyeye yükseldiği ve Doğu Avrupa'daki vakıflarının “beklediğinden daha başarılı olduğu” zamanları hatırlattı.

2001'deki 11 Eylül saldırılarından sonra bir gelgit başladığını söyleyen Soros, Çin ve Rusya'nın “en büyük tehdit” olduğunu ima ederek, “baskıcı rejimlerin şu anda yükselişte olduğunu ve açık toplumların kuşatma altında olduğunu” ifade etti.

Savaşın gidişatı konusunda iyimser bir yaklaşım sergileyen Soros'a göre,”'Rus birlikleri Ukrayna'da kurtarıcılar olarak karşılanıp birkaç gün veya hafta içerisinde savaşta galip gelmeyi bekliyordu”, ancak “Ukrayna onları ABD ve NATO'nun yardımıyla yenmeyi başardı.”

“MEDENİYETİMİZİN SONU OLABİLİR”

Soros, Çin'e ilişkin ise Devlet Başkanı Şi Cinping'i eleştirerek, Çinli liderin Şanghay ve diğer kentlerdeki yeni tip coronavirüs (Covid-19) kapanmaları nedeniyle kendi meşruiyetine zarar verdiğini belirtti.

Ukrayna'daki çatışmanın iklim krizine müdahale konusundaki çabaları aksattığı konusundaki endişelerini dile getiren Soros, bunun da iklim değişikliğinin geri döndürülemez hale gelebileceği anlamına gelebileceğini öne sürdü.

"Bu, medeniyetimizin sonu olabilir" diyen Soros, "Savaşı erkenden sona erdirebilmek için tüm kaynaklarımızı seferber etmeliyiz. Medeniyetimizi korumanın en iyi ve belki de tek yolu Putin'i bir an önce yenmek" ifadelerini kullandı.