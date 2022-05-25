Neçirvan Barzani ve İngiltere büyükelçisinden Şengal mesajı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson ile beraberindeki diplomatik ve askeri kabul etti.

Görüşmede İngiltere’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle ilişkileri, Irak’taki son siyasi gelişmeler, Kürdistan Bölgesi’nin iç durumu, DAİŞ’in 140. Madde kapsamındaki bölgelerdeki hareketliliği ve terörle mücadele, iklim değişikliği ve Irak, Kürdistan Bölgesi ve bölgeye etkisi ele alındı.

İki taraf, Iraklı tarafların çözüm için ortak anlayış ve düşünceye sahip olmasının önemine vurgu yaparak, siyasi bir iradenin olması gerektiğini belirtti ve yaşanan siyasi çıkmaz için bir çözüm bulunması için noktasında fırsat olduğuna dikkat çekti.

Şengal’deki durumdan duydukları endişeyi dile getiren Neçirvan Barzani ve Mark Bryson, yaşananların, Ezidi halkının bir kez daha göç etmesine yol açtığını, bölgeye huzur ve istikrarın gelmesi için Irak hükümeti ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Neçirvan Barzani’nin Süleymaniye ziyareti, Erbil-Bağdat ilişkileri ve Irak’ın komşularıyla ilişkileri de görüşmede ele alındı.