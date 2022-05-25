Ekonomi

Irak: Yabancı para rezervimiz 90 milyar doları geçecek

Irak Maliye Bakanı Ali Allavi, Merkez Bankası'ndaki yabancı nakit para rezervinin yıl sonuna doğru 90 milyar doları geçeceğini söyledi.
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Irak Merkez Bankası
Irak Merkez Bankası
Irak Irak yabancı nakit para rezervi merkez bankası

HABER MERKEZİ

Irak Maliye Bakanı Ali Allavi, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, "Irak dinarının ABD doları karşısındaki düşüşü Merkez Bankası'ndaki yabancı rezervlerin korunmasını sağladı. Ham petrol fiyatlarının iyileştiği ortamda yıl sonuna doğru Merkez Bankası'ndaki nakit rezervlerimiz 90 milyar doları geçecek. Bu da Irak için rekor bir düzey olur" dedi.

Petrol fiyatlarında iyileşmeler yaşandığına dikkati çeken Allavi, bundan kaynaklı olarak nisan ayı rezervlerinin 70 milyar doları bulduğunu ifade etti.

Irak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri arasında en çok ham petrol üreten ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede günlük yaklaşık 4,5 milyon varil petrol çıkarılıyor.

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