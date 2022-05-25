Başbakan Mesrur Barzani Hollanda Maliye Bakanı’yla görüştü

DAVOS (K24)

Başbakan Mesrur Barzani’nin Davos’ta Dünya Ekonomik Forumu kapsamındaki temasları sürüyor.

Başbakan Mesrur Barzani bugün de Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sigrid Kaag’la görüştü.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Hollanda ilişkilerinin geliştirilmesi ele alındı. Hollanda’nın Kürdistan Bölgesi’ndeki ticari faaliyetleri, tarım sektörüne verdiği destek, su kaynaklarının yönetimi ve yatırımlarının geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

Başbakan Mesrur Barzani zirve kapsamında şimdiye kadar şu isimlerle görüşme gerçekleştirdi:

Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Muhammed bin Hamed Al Sani, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Başkanı Akihiko Tanaka, Şeyh Salman bin Halife liderliğindeki Bahreyn heyeti, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayef Falah Al-Hajraf, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman El Safadi.