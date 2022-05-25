Politika

Norveç’ten Irak’a seyahat uyarısı: Kürdistan Bölgesi hariç tutuldu

Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın vatandaşlarına yönelik Irak’la ilgili seyahat uyarısında Kürdistan Bölgesi hariç tutuldu.
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kürdistan Norveç Kürdistan Bölgesi Irak seyahat uyarıları

ERBİL (K24)

SchengenVisaInfo sitesinde yer alan açıklamaya göre Norveç Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Irak’taki güvenlik durumu nedeniyle seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu, DAİŞ saldırılarının bazı vilayetlerde tehdit haline geldiğine yer verildi.

Irak’a seyahat uyarısının yapıldığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi’nin Erbil, Süleymaniye ve Duhok vilayetleri hariç tutuldu.

Bakanlığın açıklamasında Norveç vatandaşlarından, bir ülke ya da bölgeyi ziyaret etmelerinden önce bu yerle ilgili bilgi almaları ve durum değerlendirmesi yapmaları istendi.

Sitede, Irak hükümetinin 2014’ten 2017 yılına kadar Peşmerge ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin desteğiyle DAİŞ’e karşı mücadele yürüttüğü belirtildi. DAİŞ’in bu savaşta ölümcül bir darbe aldığı ve Irak’ta ele geçirdiği tüm bölgeleri kaybettiği ifade edildi.

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