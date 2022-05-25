Yatırımcılar Konseyi Başkanı’ndan onlarca İngiliz şirkete davet

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Yatırımcılar Konseyi Başkanı Muhammed Şukri, Irak-İngiltere İş Konseyi’nin (IBBC) daveti üzerine, IBBC’nin İlkbahar Konferansına katıldı.

IBBC İlkbahar Konferansı çerçevesinde gerçekleştirilen bir panelde konuşan Kürdistan Bölgesi Yatırımcılar Konseyi Başkanı Muhammed Şukri, Kürdistan’da yatırım fırsatlarına ilişkin sunum yaptı.

Şirketleri Kürdistan Bölgesi’ne davet eden Şukri, tarım, sanayi, maliye, bankacılık, eğitim ve sağlık alanlarında yatırım yapmaya davet etti.

K24’e konuşan Şukri, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yabancı yatırımcılara yasalar çerçevesinde her türlü kolaylığı sağladığını kaydederek, yerli ve yabancı yatırımcılar arasında hiçbir ayrım yapmadıklarını ve en iyi imkanları sunduklarını bildirdi.

Kürdistan’daki yatırım imkanlarını yakından görmeleri için İngiliz ve uluslararası bir dizi şirketi davet ettiklerini vurgulayan Şukri, yakında söz konusu ziyaretin gerçekleşeceğini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Planlama Bakanı, Yatırımcılar Konseyi Başkanı, Zaho İdaresi Sorumlusu ve bir dizi yatırımcı IBBC’nin İlkbaha Konferansı’na katılıyor.