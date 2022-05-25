Politika

Başbakan’dan Davos’taki zirveye ilişkin açıklamalar

Davos’ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, Davos’taki zirveye katılmalarının bir diğer amacının, maruz kaldıkları engelleri dünyaya aktarmak olduğunu söyledi.
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DAVOS (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’na katılmalarının amacının Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve halkının görüşlerini aktarmak olduğunu belirtti.

Davos’ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, Davos’taki zirveye katılmalarının bir diğer amacının, maruz kaldıkları engelleri dünyaya aktarmak olduğunu söyledi.

Görüşmelerde, dünyanın karşı karşıya kaldığı krizlerle ilgili kendi görüşlerini aktarmak ve görüşleri dinlemek istediklerini bildiren Başbakan, “Kürdistan Bölgesi olarak dünyayı etkileyen gıda ve enerji güvenliği krizini belirli bir ölçüye kadar azaltabiliriz. Hiç olmasa kendi bölgemizde bu boşluğu doldurabiliriz” dedi.

Bu yılki Davos Zirvesinde, gıda ve enerji güvenliğinin yanı sıra Avrupa ve başka bölgeleri etkileyen Ukrayna savaşının ele alındığını kaydeden Başbakan, “Bizim konuşmamız, nasıl birbirimize yardımcı olabileceğimiz ve onların bize nasıl yardımcı olacağıyla ilgili oldu Zirveye katılan şirketlerin çoğuyla da görüştük. Onlar da iş ve yatırım için Kürdistan Bölgesi’ne gelmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Yatırımcıların, terörle mücadele ve diğer krizlerle uğraşmasına rağmen ayakları üzerinde duran ve gelişen Kürdistan tecrübesinden istifade etmek istediklerini vurgulayan Başbakan, şirketleri yatırım için Kürdistan Bölgesi’ne davet ettiklerini belirtti.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nde imkanların çok olduğunu ve yatırımcıların bu imkanlardan istifade edebileceğini dile getirdi.

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