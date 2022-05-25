Fahrettin Koca’dan maymun çiçeği virüsüyle ilgili açıklama

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Maymun çiçeği virüsünün, Türkiye'de görülüp görülmediğine dair soru üzerine Koca, yeni bir tedirginlik alanı oluşturmamak gerektiğini kaydetti.

Maymun çiçeği ile ilgili bugüne kadar Türkiye'de görülen bir vakanın olmadığını belirten Koca, şöyle devam etti:

"Zaten olduğunda bunu açıklamış, bildirmiş oluruz. Maymun çiçeği hastalığının bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum. Çünkü damlacık enfeksiyonu ile bulaşmadığını daha çok salgı ve yakın temasla bulaştığını biliyoruz. O nedenle bu konuda gereksiz bir tedirginlik oluşmamalı. Vatandaşımız müsterih olsun. Bu anlamda yeri geldiğinde nasıl hareket edilmesi gerektiğini de bakanlığımız yakın takip etmekte. Bu çerçevede söylenmesi, dikkat edilmesi gereken bir durum olursa bunu da açıklamış oluruz."

"İSTİŞARE HALİNDEYİZ"

Koca, çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 olduğunu bildiklerini ifade ederek, "Bu konuyla ilgili dünyada 70'ten sonra geliştirilmediğini hepimiz biliyoruz ama anlıyoruz ki Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin o dönemde canlı virüsü imha etmediğini, aşı olarak geliştirdiğini görüyoruz" diye konuştu.

Aşıyla ilgili Türkiye'de çalışma olup olmadığı sorusuna ise Koca, "Biz de bu noktada arkadaşlarla, bilim kuruluyla, özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz, bununla ilgili de istişare halindeyiz" karşılığını verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), son haftalarda Avrupa'da yayılma gösteren maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 16 ülkede en az 250 kişiye bulaştığının doğrulandığını bildirdi.

Uzun aradan sonra Afrika kıtasının dışına çıkarak 6 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü 2 hafta içinde 16 ülkeye yayıldı.

İngiltere'nin dışında İspanya, Portekiz, Almanya, İtalya, Kanada, Belçika, İsveç, ABD, İsrail ve Danimarka, maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği ülkeler arasında yer alırken virüs en son Birleşik Arap Emirlikleri ve Slovenya'da görüldü.

WHO'ya göre çiçek hastalığı aşıları, maymun çiçeği virüsüne karşı yüzde 85'e kadar etki gösterebiliyor.