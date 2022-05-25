Politika

KDP’den Bağdat’ta gösteri düzenleneceğine ilişkin iddialara yalanlama

KDP Bağdat Şubesi, bazı medya organlarında yer alan KDP’nin Tahrir Meydanı’nda gösteri yapacağına dair iddiaları yalandı.
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kürdistan KDP Bağdat Tahrir Meydanı

BAĞDAT (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Bağdat Şubesi, bazı medya organlarında yer alan KDP’nin Tahrir Meydanı’nda gösteri yapacağına dair iddiaları yalandı.

Bağdat’taki KDP 5’inci Şubesi’nden yapılan açıklamada, KDP’nin Tahrir Meydanı’nda gösteri organizasyonu için hazırlık içerisinde olduğuna dair bazı medya organlarında yer alan iddialara yalanlama geldi.

Açıklamada, Tahrir Meydanı’nın siyasi anlaşmazlıkları çözme yeri olmadığı belirtildi.

Anayasal haklar ve yolsuzluklara karşı gösterileri düzenlenmesine Irak Anayasası’nın izin verdiğinin vurgulandığı açıklamada, KDP kitlesinin gösteri düzenleme kararı vermesi durumunda bunun medya ve sosyal medyadan duyurulacağı ifade edildi.

Açıklamada, bazı medya organlarında yer alan iddiaların kamuoyunu yanıltma amaçlı olduğu bildirildi.

 

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