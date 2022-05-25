Kalın’dan İsveç ve Finlandiya heyetiyle yapılan görüşmeye dair açıklama

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Türkiye heyetinin, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak üzere gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye heyetine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti.

İsveç ve Finlandiya ise görüşmeye, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlıklarında katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

“NATO bir güvenlik ittifakıdır. Başka bir odağı olan örgüt değildir. Temelinde güvenliğin olduğu bir ittifaktır” diyen Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ittifakın en önemli konusu müttefiklerin güvenliğinin eşit bir şekilde karşılanmasıdır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvuruları ülke konsepti tarihinde önemli bir döneme tekabül ediyor. İsveç yıllarca tarafsızlığı tercih etmiştir. Yaklaşık Türkiye 70 yıldır, ittifakın içerisinde önemli roller oynamıştır. Türkiye bu 70 yılda NATO içerisinde üzerine düşen görevleri yerine getirmiştir. Teröre karşı bizim kararlılıkla mücadele etmemiz NATO'nun en önemli ilkelerini temsil etmektedir. YPG, PKK ve türevlerinin bazı NATO ülkelerinde, şu an gündemimizdeki İsveç ve Finlandiya gündemimizdir. Bu örgütlerin arasında yapılan ayrımın bizim açımızdan farkı olmadığını açıkça ifade ettik.”

Kalın, “PYG ve YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğu açıkça ifade edilmektedir” diyerek, “Aynı şekilde FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu, 251 insanımızın şehadetine sebep olan bir örgüt olduğunun da altını çizdik. Beklentilerimiz oradaki örgütsel, finansal, propagandaya dönük somut adım atılması konularına odaklandı. İlgili kurumlarımızın hazırladıkları belgeleri muhataplarımızla paylaştık” şeklinde konuştu.

İade konusunu da gündeme getirdiklerini kaydeden Kalın, şunları belirtti:

“İade konusunu da gündeme getirdik. Bugüne kadar iade taleplerimize olumlu bir cevap almadık. Bu endişelerimizi de muhataplarımızla paylaştık. Türkiye'ye uygulanan savunma sanayiye yönelik yaptırımların da kaldırılması gerektiğini ifade ettik. Batılı ülkelerin istihbarat raporlarında dahi YPG, PYG'nin terör örgütü olduğu açıkça yazmaktadır. YPG, PYD'yi aklamak için bu raporların hasır altı edilmesinin bizim için kabul edilemez olduğunu belirttik. Türkiye'nin kaygıları somut adımlarla, belirli bir takvim çerçevesinde karşılanmaması durumunda sürecin olumlu bir şekilde ilerleyemeyeceğini açıkça ifade ettik.”

İSVEÇ BAŞBAKANI: TAM OLARAK ANLAŞILAMAYAN AÇIKLAMALAR ANKARA’DA MASAYA YATIRILACAK

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, görüşme öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türkiye ile güvenlik ve terörle mücadele konularında ikili işbirliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye ile görüşmeler şu anda sürüyor. Bu görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz. Mesela bizim terör organizasyonlarına finansal yardım yaptığımız veya silah sağladığımız ile ilgili iddialar. Biz tabii ki terörist organizasyonlara para da silah da yollamıyoruz.”

Andersson, “Listedeki konuları konuşacağız ve medyada veya başka yere yapılan açıklamalarda tam olarak anlaşılmayan başlıkları masaya yatıracağız” diye konuşmuştu.