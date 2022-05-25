AP yetkilisi: Peşmerge olmasaydı DAİŞ’i yenemezdik

ERBİL (K24)

Avrupa Parlamentosu Savunma Komisyonu Başkanı Nathalie Loiseau, “Eğer Peşmerge olmasaydı, DAİŞ’li teröristleri yenemezdik” dedi.

Başkent Erbil’de bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) Savunma Komisyonu Başkanı Nathalie Loiseau, Kürdistan Bölgesi’nin Avrupa Birliği için çok önemli olduğunu belirtti.

“Kürdistan Bölgesi’ne her şeyi gözlerimizle görüp, Avrupa Parlamntosu’nda Kürdistan Bölgesi çıkarları için çalışmak için geldim” diyen Loiseau, Bağdat’ta 2 gün geçirdiğini, Erbil’de ise Kürdistan Bölgesi Başkanı, Kürdistan Parlamentosu Başkanı, Peşmerge Bakanı ve Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın bazı danışmanlarıyla bir araya geldiğini ifade etti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Loiseau, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle de bir araya geleceğini dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi’ne mesajlarının dostluk mesajı olduğunu kaydeden Loiseau, “Hepimiz terörden çektik, Peşmerge olmasaydı DAİŞ’i yenemezdik” dedi.

Loiseau, Kürdistan Bölgesi’nin çok hassas bir bölgede olduğunu ve Kürdistan Bölgesi’nin Avrupa için önemli olduğunu bildirdi.