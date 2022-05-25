Politika

AP yetkilisi: Peşmerge olmasaydı DAİŞ’i yenemezdik

Başkent Erbil’de bulunan Avrupa Parlamentosu Savunma Komisyonu Başkanı Nathalie Loiseau, Kürdistan Bölgesi’nin Avrupa Birliği için çok önemli olduğunu belirtti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Nathalie Loiseau
Nathalie Loiseau
kürdistan Nathalie Loiseau peşmerge DAİŞ AP

ERBİL (K24)

Avrupa Parlamentosu Savunma Komisyonu Başkanı Nathalie Loiseau, “Eğer Peşmerge olmasaydı, DAİŞ’li teröristleri yenemezdik” dedi.

Başkent Erbil’de bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) Savunma Komisyonu Başkanı Nathalie Loiseau, Kürdistan Bölgesi’nin Avrupa Birliği için çok önemli olduğunu belirtti.

“Kürdistan Bölgesi’ne her şeyi gözlerimizle görüp, Avrupa Parlamntosu’nda Kürdistan Bölgesi çıkarları için çalışmak için geldim” diyen Loiseau, Bağdat’ta 2 gün geçirdiğini, Erbil’de ise Kürdistan Bölgesi Başkanı, Kürdistan Parlamentosu Başkanı, Peşmerge Bakanı ve Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın bazı danışmanlarıyla bir araya geldiğini ifade etti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Loiseau, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle de bir araya geleceğini dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi’ne mesajlarının dostluk mesajı olduğunu kaydeden Loiseau, “Hepimiz terörden çektik, Peşmerge olmasaydı DAİŞ’i yenemezdik” dedi.

Loiseau, Kürdistan Bölgesi’nin çok hassas bir bölgede olduğunu ve Kürdistan Bölgesi’nin Avrupa için önemli olduğunu bildirdi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv