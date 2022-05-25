Fed tutanaklarında 50 baz puanlık faiz artışı mesajı

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Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 03-04 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı.

Tutanaklarda yer alan ifadelerde, Fed üyelerinin çoğunluğunun, bu ayki toplantıda merkez bankasının önümüzdeki birkaç toplantıda yarım puanlık faiz artışın gerekliliği konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Çoğu üyenin, önümüzdeki birkaç toplantıda hedef aralıktaki 50 baz puanlık artışın uygun olacağına karar verdiği belirtilen tutanaklarda, para politikasını doğal faiz seviyelerine 'hızla' taşımayı uygun gördüğü vurgulandı.

ABD Merkez Bankası, mayıs ayı toplantısında politika faizini beklendiği gibi 50 baz puan artırarak, 2000 yılından beri en yüksek miktarlı faiz artışını gerçekleştirmişti.

Bilançonun 1 Haziran’dan itibaren aylık 47,5 milyar dolar azaltılacağı belirtilen karar metninde, gelecek 3 ayda aylık 95 milyar dolar azaltılacağı da açıklanmıştı. (Kaynak: Bloomberg)