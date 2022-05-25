ABD’den Kudüs Gücü adına petrol kaçakçılığı yapan şirkete yaptırım

HABER MERKEZİ

ABD Hazine Bakanlığı, liderliğini Kudüs Gücü'nün şu andaki ve eski üyelerinin yürüttüğü ağın, "Rusya Federasyonu hükümetinin üst kademeleri" tarafından desteklendiğini ve bünyesinde Çin firmalarının ve eski bir Afgan diplomatın bulunduğunu kaydetti.

Bakanlık, açıklamasında, söz konusu ağın Kudüs Gücü ve Tahran'ın Lübnan'daki müttefiki Hizbullah için yüz milyonlarca dolar fon elde ettiğini ve Tahran'ın bu örgütleri desteklemesine yardımcı olduğunu belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun yabancı casusluk ve paramiliter kolu olan Kudüs Gücü, yabancı ülkelerdeki müttefik milisleri de kontrol ediyor. Donald Trump’ın başkanlığı döneminde ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları'nı, 2019 yılında “Yabancı Terör Örgütleri Listesi”ne almıştı. Bu hamle, Washington'un ilk kez resmi olarak bir başka ülkenin ordusunu “terör örgütü” olarak nitelemesi anlamına gelmişti.

Biden yönetimi, Trump'ın ABD’yi 2018’de çıkardığı 2015 tarihli İran nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için dolaylı görüşmelerde bulunuyor. Anlaşma kapsamında dünya güçleri, nükleer programını kısıtlaması karşılığında Tahran'a uygulanan uluslararası mali yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti.

ABD’nin bugünkü yaptırım kararı, merkezi Rusya'da bulunan ve Hazine Bakanlığı'nın Kudüs Gücü adına milyonlarca dolar transfer ettiğini kaydettiği RPP LLC şirketini, merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ve Washington'un Rus hükümeti ve Rus devletine ait petrol şirketi Rosfent işe işbirliği yaparak, İran petrolünü Avrupa'daki şirketlere taşımakla suçladığı Zamanoil DMCC şirketini hedef aldı.

Moskova'daki eski bir Afgan maslahatgüzarıyla Devrim Muhafızları'yla bağlantılı birkaç kişi de yaptırım kapsamına alındı.

Yaptırım uygulanacak Çin firmaları arasında ayrıca merkezi Pekin'de bulunan Haokun Enerji Grubu Limited Şirketi'yle Hong Kong'daki yan kuruluşu Çin Haokun Enerji bulunuyor.

Bu arada ABD Hazine Bakanlığı, Çin Haokun Enerji'yi, Kudüs Gücü'nden milyonlarca varil İran petrolü satın almakla suçladı. (Kaynak: VOA)