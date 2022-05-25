Politika

ABD: Erdoğan'ın operasyon açıklamasıyla ilgili temasa geçtik

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Erdoğan'ın Rojava’ya yönelik operasyon gerçekleştirileceği ve "güvenli bölgeler" oluşturulacağı açıklaması üzerine Türkiye ile görüşmeye başladıklarını söyledi.
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ABD ABD Dışişleri Bakanlığı Ned Price Rojava operasyon Türkiye Recep Tayyip Erdoğan

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Price, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rojava’da "güvenli bölgeler" oluşturmak üzere yeni adımlar atılacağına ilişkin açıklaması hatırlatılarak, Washington'un Ankara'yı ikna etmek üzere herhangi bir diplomatik girişimde bulunup bulunmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Türk müttefiklerimizle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde ortaya attığı teklif hakkında daha çok detay öğrenmek üzere temasa geçtik. Bunu büyükelçiliğimizden ve bakanlıktan yaptık."

Price, dünkü değerlendirmesinde Erdoğan’ın açıkladığı operasyonun terör örgütü DAİŞ’le mücadeleyi riske atacağını ifade etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik yapacağı bir operasyonun bölgesel istikrarı daha da fazla zedeleyeceğini kaydetmişti.

ERDOĞAN: HAZIRLIKLAR BİTİNCE OPERASYONLAR BAŞLAYACAK

Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz, istihbaratımız hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır” demişti.

Ayrıca Erdoğan, Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında kararların alınacağını da söylemişti.

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