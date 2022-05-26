Başbakan: Davos’a katılım, sesimizi dünyaya ulaştırmamız için bir fırsat

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’na katılımıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Katılımımız, sesimizi ulaştırmamız için bir fırsat” dedi.

Twitter hesabından görüntülü paylaşımda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, uluslararası foruma katılmasının, seslerinin dünyaya ulaştırılması için bir fırsat olduğunu belirtti.

Başbakan, “Bu forumlar, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin bölgesel ortak olarak rol ve siyasetini kazanmasına etkisinin olması için bir köprü” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nin başarısına vurgu yapan Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin engelleri aşmada yalnız olmadığını ifade etti.

Başbakan, “Engellere karşı yalnız değiliz. Diğerleri kazanıyorsa, bunun anlamı bizim de kazanabileceğimizdir” değerlendirmesinde bulundu.

21 Mayıs’ta Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere İsviçre’nin Davos kasabasına giden Başbakan, çeşitli ülkelerin liderleri ve üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi.