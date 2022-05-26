Politika

Soran’da İsmail Beşikçi’ye saygı etkinliği düzenleniyor

Soran İdaresi yazar ve sosyolog İsmail Beşikçi için saygı töreni düzenliyor.
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kürdistan İsmail Beşikçi Soran

ERBİL (K24)

K24 sponsorluğunda Soran’da saat 10.30’da gerçekleştirilecek İsmail Beşikçi’ye saygı töreni kapsamında Soran Üniversitesi’nde Beşikçi’nin heykelinin açılışı yapılacak.

Açılışın ardından “Beşikçi ve Bağımsız Kürdistan Tezi” başlıklı bir konferans düzenlenecek. Konferansa Azad Cundiyani, İbrahim Gürbüz, Dr. İbrahim Melazade ve Dr. İbrahim Mahmud da katılıyor.

Ayrıca saat 16.00’da da Rewanduz’daki turistik Şingilban bölgesinde İsmail Beşikçi’nin ismi törenle bir caddeye verilecek.

Törenin ikinci oturumu Rewanduz’da “Bağımsız Kürdistan Fikrinin Teorikleştirilmesi Süreci” başlığıyla düzenlenecek. Burada da Celal Temer, Dr. Kawe Mahmud, Ebubekir Karwani ve Eta Qeredaxi hazır bulunacak.

 

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