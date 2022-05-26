Suriye’den BM’ye ‘Türkiye’ mektubu: Savaş suçuna denktir

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rojava’ya yönelik yeni bir askeri operasyon düzenleyeceklerini ve bunun Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) değerlendirileceğini söylemişti.

Devlet haber ajansı SANA'ya göre Suriye Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan’ın açıklamalarıyla ilgili Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi'ne birer mektup gönderdi.

Mektuplarda, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik olası operasyonunun meşru olmayacağı kaydedildi.

Söz konusu mektuplarda, “Bunlar savaş suçu ve insanlığa karşı işlenmiş suça denktir” denildi.

ABD’DEN AÇIKLAMA

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında Erdoğan’ın açıklamalarına değinmişti.

Price, Washington'un Ankara'yı ikna etmek üzere herhangi bir diplomatik girişimde bulunup bulunmadığı sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Türk müttefiklerimizle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde ortaya attığı teklif hakkında daha çok detay öğrenmek üzere temasa geçtik. Bunu büyükelçiliğimizden ve bakanlıktan yaptık."

Ayrıca Price Erdoğan’ın açıkladığı operasyonun terör örgütü DAİŞ’le mücadeleyi riske atacağını ifade etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik yapacağı bir operasyonunun bölgesel istikrarı daha da fazla zedeleyeceğini kaydetmişti.

ERDOĞAN: HAZIRLIKLAR BİTİNCE OPERASYONLAR BAŞLAYACAK

Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz, istihbaratımız hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır” demişti.