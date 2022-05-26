Doğal Kaynaklar Bakanı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanı Dr. Kemal Etroşi, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı.

Başbakan Mesrur Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Doğal Kaynaklar Bakanı Kemal Etroşi’nin sağlık durumunun geçtiğimiz dönemde stabil olmadığı kaydedilerek, Etroşi’nin sağlık sorunlarının devam ettiği ve tedavi için yurt dışına gideceği belirtildi.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Etroşi’nin kendi isteğiyle Başbakan’a istifasını sunduğunun bildirildiği açıklamada, bakanlığın işlerinde aksama yaşanmaması için Başbakan’ın istifayı kabul ettiği ifade edildi.

Etroşi, Başbakan’ın enerji işlerinden sorumlu danışmanlığına getirilirken, Doğal Kaynaklar Bakanlığını ise Elektrik Bakanı Kemal Muhammed Salih’in vekaleten yürüteceği kaydedildi.