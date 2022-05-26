Politika

Doğal Kaynaklar Bakanı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı

Etroşi’nin sağlık sorunlarının devam ettiği ve tedavi için yurt dışına gideceği belirtildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Dr. Kemal Etroşi
Dr. Kemal Etroşi
kürdistan Kemal Etroşi Enerji Kemal Muhammed Salih

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanı Dr. Kemal Etroşi, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı.

Başbakan Mesrur Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Doğal Kaynaklar Bakanı Kemal Etroşi’nin sağlık durumunun geçtiğimiz dönemde stabil olmadığı kaydedilerek, Etroşi’nin sağlık sorunlarının devam ettiği ve tedavi için yurt dışına gideceği belirtildi.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Etroşi’nin kendi isteğiyle Başbakan’a istifasını sunduğunun bildirildiği açıklamada, bakanlığın işlerinde aksama yaşanmaması için Başbakan’ın istifayı kabul ettiği ifade edildi.

Etroşi, Başbakan’ın enerji işlerinden sorumlu danışmanlığına getirilirken, Doğal Kaynaklar Bakanlığını ise Elektrik Bakanı Kemal Muhammed Salih’in vekaleten yürüteceği kaydedildi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv