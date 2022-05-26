Ekonomi

Dolar ve euroda yükseliş sürüyor

Dün 16,3640 seviyelerini gören dolar/TL bugün 16,44 lirandan, euro ise 17,60 liradan işlem görüyor.
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türkiye Dolar Euro Döviz TCMB Benzin Motorin LPG Zam

HABER MERKEZİ

Dolar ve euro, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı öncesi yükselişini sürdürüyor.

Dün 16,3640 seviyelerini gören dolar/TL bugün 16,44 lirandan, euro ise 17,60 liradan işlem görüyor.

Öte yandan dün 112,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 111,25 dolar oldu.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR

Dün LPG'ye yapılan 36 kuruşluk zammın ardından, bu gece de benzin ve motorine zam geliyor.

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 1 lira 43 kuruş motorine ise 1 lira 38 kuruş zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan, benzinin litresi ortalama 22,86 satılıyor. LPG litre fiyatı ise 11,25 lira seviyesinde satışa sunuluyor.

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