Başkan Barzani: Mayıs Devrimi Kürdistan halkının iradesinin asla kırılamayacağını göstermiştir

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Gulan (Mayıs) Devrimi’nin 46’ncı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Mayıs Devrimi, Peşmerge ve Kürdistan halkının direnişinde önemli bir dönemdir” diyen Başkan Barzani, “Bu devrim, Büyük Eylül Devrimi’nin mesaj ve hedeflerinin devamı ve taşıyıcısıydı. Bu devrim, Kürdistan halkının belli bir dönem kısa süreliğine duraksayıp kırılsa da Kürdistan halkının mücadele iradesinin asla kırılmadığını, özgürlüğe ulaşmak için yeni bir nefes ve güçle devam ettiğini kanıtlamıştır” ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani, “Mevcut kazanımlar, Mayıs Devrimi ile diğer devrimlerde milletimizin döktüğü kanların ve verdiği bedellerin ürünüdür” diye vurguladı.

Başkan Barzani mesajının devamında devrimde yer alan Peşmergeleri, yerli örgütleri ve mücadele eden tüm insanları, zorlukları göze alarak fedakarlık yaptıkları için anarak şunları ifade etti:

“Bu kutlu anmada Mayıs Devrimi’nin ilk şehidi Seyid Abdullah Haci Omerani ile tüm Kürt ve Kürdistan şehitlerinin aziz ruhlarına binlerce selam gönderiyoruz. Kanları ve ödedikleri bedellerle milletimize onur bahşeden Peşmerge’nin azim ve kahramanlığına selam olsun.”