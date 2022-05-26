Başbakan: Mayıs Devrimi Kürdistan düşmanlarının hayallerini mezara gömdü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, yayımladığı mesajda, “Mayıs (Gulan) Devrimi’nin 46’ncı yıldönümü dolayısıyla Sayın Başkan Mesud Barzani’yi, kahraman Peşmergeleri, devrime katılanları ve onurlu şehit yakınlarını en içten şekilde kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan mesajında şunları vurguladı:

“Mayıs Devrimi, Eylül Devrimi’nin devamı olarak, Kürdistan halkını yok etmek isteyen Kürdistan düşmanlarının hayallerini mezara gömdü. Bu yüzden Kürdistan halkının, zulüm ve işgali reddeden, meşru haklarına asla vazgeçmeyeceğini gösteren güçlü bir mesajdı. Bu uğurda da büyük bedeller verildi, Kürdistan halkının mücadele tarihinde nice destan ve kahramanlıklar yazıldı. En öne çıkanı da Başkan Barzani liderliğindeki tarihi Xakurk Destanı’ydı.

Bugün Mayıs Devrimi’nin yıldönümünde, Kürdistan halkının mücadelesi kazanımların ve resmi kurumlarının korunması adına devam ediyor. Kürdistan halkı tüm taraf ve bileşenleriyle, binlerce şehidin kanıyla elde edilen anayasal haklarını savunmalıdır.

Mayıs Devrimi’nin başlamasının yıldönümünde, tüm kahraman Peşmergeleri, devrime katılanları ve en önce şehit lider İdris Barzani’yi büyük bir saygıyla anıyoruz.

Mayıs Devrimi ve tüm Kürdistan şehitlerinin aziz ruhlarına dua ile.”