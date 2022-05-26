Politika

Zaho’da 499 subay için mezuniyet töreni düzenleniyor

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin katılımıyla, subaylığa terfi eden 499 Peşmerge için mezuniyet töreni düzenleniyor.
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kürdistan Zaho Peşmerge Neçirvan Barzani askeri akademi

ZAHO (K24)

Zaho Askeri Akademisi’nde 499 subay için mezuniyet töreni düzenleniyor.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin katılımıyla, subaylığa terfi eden 499 Peşmerge için mezuniyet töreni düzenleniyor.

Törene, hükümet yetkilileri ve mezun Peşmergelerin yakınları da katılıyor.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 22 Mayıs’ta Süleymaniye’de Qaleçwalan Askeri Akademisi’nin mezuniyet törenine de katılmıştı.

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