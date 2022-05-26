Zaho’da 499 subay için mezuniyet töreni düzenleniyor

ZAHO (K24)

Zaho Askeri Akademisi’nde 499 subay için mezuniyet töreni düzenleniyor.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin katılımıyla, subaylığa terfi eden 499 Peşmerge için mezuniyet töreni düzenleniyor.

Törene, hükümet yetkilileri ve mezun Peşmergelerin yakınları da katılıyor.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 22 Mayıs’ta Süleymaniye’de Qaleçwalan Askeri Akademisi’nin mezuniyet törenine de katılmıştı.

Zaho Askeri Akademisi'nde mezuniyet töreni



Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve çok sayıda üst düzey hükümet yetkilisinin katılmıyla mezun subaylar için Zaho'da tören düzenleniyor



📸Cemal Yad / K24 pic.twitter.com/lG1WNdjEvQ