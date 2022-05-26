Irak’ın toplam borcu 99 trilyon dinarı aştı

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Irak Maliye Bakanı Allavi, ülkenin iç ve dış borcunun toplamının 99 trilyon dinarı (68.3 milyar dolar) aştığını söyledi.

Irak Maliye Bakanı Ali Allavi yaptığı açıklamada, dış borçların Baas rejimi dönemindeki borçları kapsamadığı halde kalan ülke borçlarının 57.8 trilyon dinar (39.9 milyar dolar) olduğunu belirtti.

Allavi, geçtiğimiz ayki Bakanlar Kurulu toplantısında, Maliye Bakanlığı’na bağlı Kamu Borcu Müdürlüğü’nün 2022-2024 yılları için hazırlanmış borç ödeme planının uygulanmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

“YABANCI PARA REZERVİMİZ 90 MİLYAR DOLARI GEÇECEK”

Allavi geçtiğimiz günlerde, Merkez Bankası'ndaki yabancı nakit para rezervinin yıl sonuna doğru 90 milyar doları geçeceğini söylemişti.

Allavi, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, "Irak dinarının ABD doları karşısındaki düşüşü Merkez Bankası'ndaki yabancı rezervlerin korunmasını sağladı. Ham petrol fiyatlarının iyileştiği ortamda yıl sonuna doğru Merkez Bankası'ndaki nakit rezervlerimiz 90 milyar doları geçecek. Bu da Irak için rekor bir düzey olur" demişti.

Petrol fiyatlarında iyileşmeler yaşandığına dikkati çeken Allavi, bundan kaynaklı olarak nisan ayı rezervlerinin 70 milyar doları bulduğunu ifade etmişti.